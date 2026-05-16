ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Давайте расцветём!

«Давайте перейдём», проспект Мира, 56

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Танцевальная вечеринка — самая цветущая и уже совсем летняя — три танцевальных сета от диджей-комьюнити Tempers — мастерская бусиков от Аквамарины Бенгальской (сделаешь красивые сезонные бусики, браслеты и кольца, чтобы щеголять этой весной самыми нарядными) — блёсточки — лимонад-бар — яркие фотокарточки на память от Наташи Смирновой — душевные знакомства и вид на летний закат с проспекта

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста