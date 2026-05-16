Танцевальная вечеринка — самая цветущая и уже совсем летняя — три танцевальных сета от диджей-комьюнити Tempers — мастерская бусиков от Аквамарины Бенгальской (сделаешь красивые сезонные бусики, браслеты и кольца, чтобы щеголять этой весной самыми нарядными) — блёсточки — лимонад-бар — яркие фотокарточки на память от Наташи Смирновой — душевные знакомства и вид на летний закат с проспекта