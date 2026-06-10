Помнишь песню: «С чего начинается Родина? / С картинки в твоём букваре». Или всё-таки с развитой инфраструктуры? Достойной зарплаты? А может, с отношения к окружающему нас миру? На эти и многие другие вопросы придётся ответить героям спектакля по пьесе Дмитрия Данилова. «Человек из Подольска» — спектакль, в котором грань между реальностью и иллюзией проведена пунктирной линией. Спектакль, в котором, изначальный абсурд становится логичным до дрожи в коленках. А после остаётся только одно: открыть дверь и принять окружающий мир таким, какой он есть.