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  1. Красноярск
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Дом искусств, проспект Мира, 3

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Выставки

Про событие

Выставка художника-керамиста Светланы Духович. Творческие замыслы редко приходят поодиночке — скорее сериями, россыпями, семьями. Одна идея тянет другую, потому что слишком много оттенков чувства не умещается в одну форму, а образ постепенно обрастает родственными очертаниями — словно живое существо, притягивающее к себе близких. Именно так — сериями, россыпями, семьями — рождается и сама керамика Светланы. В экспозиции представлены произведения, которые как бы «ищут» своего незримого собеседника — того другого, кто однажды отзовётся. Да и названия работ приглашают к диалогу и сопереживанию. Пн — Вт: выходной Ср — Вс: с 11:00 до 20:00

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