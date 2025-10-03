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  1. Красноярск
  2. События

Charmed

Кройка, проспект Мира, 57

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер, где правят магия звука и женская сила. Бесстрашных путников встретят 7 зачарованных диджеев, каждая из которых — воплощение мистического архетипа. Помимо локальных кудесниц, тебя ждёт завораживающий, сладкий и потный ритуал от чародейки Р0Р0 — первого счастливого привоза от KHC. За визуал и оформление локации отвечают лесные нимфы Fehebs и Floralice.

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