Вечер, где правят магия звука и женская сила. Бесстрашных путников встретят 7 зачарованных диджеев, каждая из которых — воплощение мистического архетипа. Помимо локальных кудесниц, тебя ждёт завораживающий, сладкий и потный ритуал от чародейки Р0Р0 — первого счастливого привоза от KHC. За визуал и оформление локации отвечают лесные нимфы Fehebs и Floralice.