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Bunker-25

Место проведения будет объявлено в день мероприятия организатором

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в стенах советского бункера. В последний уикенд лета, пламя Санктума вновь разгорится в заброшенном подземелье, рассекая ночную тьму до самого рассвета. Место проведения будет объявлено в день мероприятия в телеграм-канале https://t.me/sanktumlaut

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