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Bunker-25
Место проведения будет объявлено в день мероприятия организатором
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка в стенах советского бункера. В последний уикенд лета, пламя Санктума вновь разгорится в заброшенном подземелье, рассекая ночную тьму до самого рассвета. Место проведения будет объявлено в день мероприятия в телеграм-канале https://t.me/sanktumlaut
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