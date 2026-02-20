Драма «Большая земля» — художественный фильм, снятый на берегах Приморского края. Картина будет показана в Красноярске впервые, а после сеанса пройдёт творческая встреча с режиссёром Надеждой Рехтер-Гаревой, приезжающей на премьеру из Владивостока, и красноярской актрисой Анастасией Куимовой, исполняющей главную роль. О фильме: Марфа с сыном возвращается в место из своего прошлого — дом на отдалённом маяке в Тихом океане, где она родилась и выросла, а вскоре без оглядки покинула родной край. Дом и маяк для Марфы одновременно место силы и источник травмы, уходящей корнями глубоко в детство. Её приезд сопровождается тревогой, сопротивлением между кризисом в отношениях с мужем и попыткой разрешить диссонанс в семье. Вместо супруга на острове оказывается её сводный брат, которого с Марфой объединяет общая тайна. От чего бежит девушка и почему не может наладить связь даже с любимым сыном? Здесь, среди солёного ветра и безмолвных скал, помочь разобраться с прошлым, чтобы дать жизнь будущему, Марфе помогает кит, символически появляющийся там, где оказывается героиня. Впервые картина была показана в рамках конкурсной программы 33-го фестиваля российского кино «Окно в Европу» в 2025 году, где получила Премию Гильдии продюсеров и Приз Президента фестиваля за операторскую работу.