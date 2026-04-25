Настала пора для домашних инвентаризаций и книгообмена в поддержку доброго дела и друг друга. Правила: — До 20 апреля включительно ты можешь принести в магазин любые книги по своему желанию. Им назначат цену и разместят в специально отведённой зоне. — Книги могут быть любого жанра и года издания, как взрослые, так и детские. Все остатки будут разобраны организатором и часть оставят для дальнейшей продажи, часть передадут в библиотеки, часть отправят на переработку. — 25 и 26 апреля ты можешь прийти в книжный магазин и приобрести книги, выставленные на распродаже. Можно оплачивать переводом на сбор, но организатор убедительно просит оплачивать книги наличными. Даты: 25 - 26 апреля с 11 до 20 Организатор не платит тебе деньги за принесённые книги и ничего не оставляет себе. Все вырученные средства переведут на благотворительность.