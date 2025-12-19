Новогодняя ярмарка. Это место, где рождается праздничное настроение. Креативный кластер превратится в идеальное пространство для вдохновения и поиска особенных подарков. Разнообразный ассортимент от более чем 70 сибирских мейкеров: авторские украшения, декор, сладкие подарки, искусство и многое другое. В одном месте можно найти подарки для близких, друзей, коллег и, конечно, для себя. 19 декабря: с 17:00 до 21:00 20-21 декабря: с 11:00 до 21:00