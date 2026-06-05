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  1. Красноярск
  2. События

Белая вечеринка (Whire Party)

Гранд д'Мари, проспект Мира, 79

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Завершение:

от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Танцевальные выходные, но с особым дресс-кодом. В пятницу играют местные артисты, а в субботу драйва добавит диджей из Москвы — KIRRU. Кирилл — резидент и создатель одного из ведущих клубных проектов Москвы ATLAS Moscow. Дресс-код: белый Вход после 23:00 — 1500р. Бронь столов по телефону

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