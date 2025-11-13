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Beat Weekend 2025
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от 350₽ до 580₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Международный фестиваль документального кино о новой культуре. В программе — лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, среди которых ленты о режиссёре Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет. Полная программа фестиваля: https://beatfilmfestival.ru/schedule
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