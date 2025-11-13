ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Beat Weekend 2025

Уточняй на сайте организатора

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 580₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Международный фестиваль документального кино о новой культуре. В программе — лучшие фильмы летнего Beat Film Festival, среди которых ленты о режиссёре Дэвиде Линче, художнике Ансельме Кифере и фотографе Мартине Парре, российское документальное кино и зрительские хиты Beat прошлых лет. Полная программа фестиваля: https://beatfilmfestival.ru/schedule

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста