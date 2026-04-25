Бальзам для души
Simplicity, улица Александра Матросова, 30с68
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Хаус-вечеринка. Что такое хаус музыка? Это явление, объединившее поколения. Это простая, внятная форма радости, которую каждый усложняет по-своему. Это часть мировой индустрии — как мульти-форматный танцевальный язык общения культур. Одно арт-пространство, пять виниловых диггеров, сто особенных гостей, пять часов излечивающей хаус музыки и всё это — Бальзам для души.
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