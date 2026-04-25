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  1. Красноярск
  2. События

Бальзам для души

Simplicity, улица Александра Матросова, 30с68

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500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Хаус-вечеринка. Что такое хаус музыка? Это явление, объединившее поколения. Это простая, внятная форма радости, которую каждый усложняет по-своему. Это часть мировой индустрии — как мульти-форматный танцевальный язык общения культур. Одно арт-пространство, пять виниловых диггеров, сто особенных гостей, пять часов излечивающей хаус музыки и всё это — Бальзам для души.

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