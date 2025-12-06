Показ мод и рейв в одном необычайно красивом месте. За первую, вечернюю часть, отвечает Полина Кирилина – режиссёр и идейный вдохновитель множества мероприятий из мира моды Показ, вдохновленный идеями конструктивизма, работами Кандинского и Родченко, пройдёт на тридцатиметровом подиуме, в образах от Cinque & More За музыкальную составляющую ночи, отвечают промо-группы Lost & The Sound и Санктум с фирменными шоу-кейсами их резидентов. От электро и ломаного — к хардгруву О месте проведения организатор сообщит в день мероприятия. FC/DC Стоимость билета на входе будет дороже.