Атриум: Рейв на подиуме
О месте проведения организатор сообщит в день мероприятия.
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Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Показ мод и рейв в одном необычайно красивом месте. За первую, вечернюю часть, отвечает Полина Кирилина – режиссёр и идейный вдохновитель множества мероприятий из мира моды Показ, вдохновленный идеями конструктивизма, работами Кандинского и Родченко, пройдёт на тридцатиметровом подиуме, в образах от Cinque & More За музыкальную составляющую ночи, отвечают промо-группы Lost & The Sound и Санктум с фирменными шоу-кейсами их резидентов. От электро и ломаного — к хардгруву О месте проведения организатор сообщит в день мероприятия. FC/DC Стоимость билета на входе будет дороже.
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