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  1. Красноярск
  2. События

Атриум: Рейв на подиуме

О месте проведения организатор сообщит в день мероприятия.

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Показ мод и рейв в одном необычайно красивом месте. За первую, вечернюю часть, отвечает Полина Кирилина – режиссёр и идейный вдохновитель множества мероприятий из мира моды Показ, вдохновленный идеями конструктивизма, работами Кандинского и Родченко, пройдёт на тридцатиметровом подиуме, в образах от Cinque & More За музыкальную составляющую ночи, отвечают промо-группы Lost & The Sound и Санктум с фирменными шоу-кейсами их резидентов. От электро и ломаного — к хардгруву О месте проведения организатор сообщит в день мероприятия. FC/DC Стоимость билета на входе будет дороже.

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