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Антон Захаров: «Физиология любви»

Онлайн

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+

Про событие

Во время влюбленности бабочки в животе, а что в это время творится в мозгах? Любовь живёт три года, а как изменяются уровни нейромедиаторов в головах тех, кто любит? Что нейробиологи знают про любовь и можно ли мы как-то использовать их знания в повседневной жизни? Обсудишь с холодной или не очень головой в День всех влюбленных! Лектор: Антон Захаров, физиолог, популяризатор науки, со-основатель Средней школы для взрослых Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream

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