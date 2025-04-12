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Вечеринки
Про событие
Вечеринка для тех, кто соскучился по 2к17. Доставай старый хайповый шмот, зови друзей и приходи ностальгировать! Тебя ждет: - Те самые треки для погружения в эпоху 2к17 - Футболка THRASHER как крутой главный приз на вечеринке, однако этим уже никого не удивишь, как насчёт легендарной футболки GUCCI, которую носил сам FACE? - Ставшая классикой зона с татуировками, будет доступна на протяжение всей ночи, если ты хочешь оставить в памяти этот момент. - Зона ХАЙПА с особыми испытаниями, чтобы узнать шаришь ты или позер, Самые шарящие получат специальные призы! (Принять участие может каждая категория билетов, призы доступны только для категории VIP ).
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