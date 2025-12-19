Таинственный артист и продюсер Aiwaska. Aiwaska — авторский псевдоним, символизирующий единство человека и планеты. Через свою музыку артист соединяет электронное звучание с живыми вибрациями природы, превращая творчество в мост между культурой и окружающим миром. Под этим именем создаются не только музыкальные релизы, но и инициативы, направленные на защиту дикой природы и поддержку животных. Aiwaska — это путь к гармонии, заботе о будущем планеты и осознанному восприятию окружающего мира. Его профессионализм позволил выпускать треки на таких уважаемых лейблах электронной музыки, как Get Physical, Exploited, Crosstown Rebels, Bar 25 Music, Global Underground, Octopus Records и других. Он сотрудничал с легендарными вокалистами, включая Jaw, Jo.Ke, Thomas Gandey, Robert Owens, Roland Clark, Egyptian Lover, Aquarius Heaven, Starving Yet Full (ex. Azari & III).