DR. Spy.Der — культовая фигура электронной сцене. В послужной список диджея входит: Создание в 1995 году «Solaris station» — аналоговой студии, ставшей плацдармом развития многих значимых проектов. В дальнейшем были выпущены первые пластинки от лейбла «Solaris station». Участие в рейвах «Казантип», «Орбита», «Energy». Выступления на «Love parade», в клубах Германии, Бельгии, Франции, Израиля, Японии, США. Организатор и идейный вдохновитель фестиваля «Мировоззрение». С 2006 по 2016 год являлся резидентом, идеологом и музыкальным продюсером легендарного московского клуба «Крыша мира». После стал организатором музыкально-танцевальных мероприятий ROOF TOP TRIBE, а также учредителем и музыкальным продюсером «Krysha Mira Music». С 2020 года — арт-продюсер и резидент проекта Private25, а также куратор школы электронной музыки UMAKER