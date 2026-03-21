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  1. Красноярск
  2. События

5 вёрст

Старт: Дубровинского, 45а.

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Бесплатные дружеские старты на 5 км каждую субботу на набережной в Красноярске с фиксацией времени. Дистанцию можно пробежать или пройти пешком. Здесь рады всем вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Для участия необходимо всего один раз зарегистрироваться в системе и взять с собой QR-код, который ты получишь при регистрации.

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