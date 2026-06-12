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  1. Красноярск
  2. События

0.75рейв

VoDvore0.75, проспект Мира, 86

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Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

«Доходный дом Романова – исторический особняк в самом центре города» За более чем вековую историю в нём располагались: книжный магазин, фруктовый склад, несколько кинотеатров, русско-китайский банк, редакция газеты и даже пионерский клуб. Но ни разу не проходило большого уличного события. Совместно с командой 0.75please здесь решили исправить историческую несправедливость и провести во внутреннем дворике сразу два шоукейса от ведущих электронных формаций: 12 июня, пятница – Потерянный & Звук (Lost&The Sound) 13 июня, суббота — Санктум

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