Центр имеет богатую историю и культурное наследие. Сегодня это современный центр, который возник из сельского Дома культуры станицы Старокорсунской, открытого в 1969 году. В центре проводятся занятия по хореографии, эстрадному вокалу, хоровому пению, инструментальному творчеству. Также здесь находятся музейный отдел, библиотека и зрительный зал на 406 посадочных мест. Также в учреждении работают 67 клубных формирований для детей и взрослых, в которых занимаются почти 1 500 жителей города Краснодара. Клубные формирования охватывают различные направления творчества: вокальные, хореографические, инструментальные, декоративно-прикладного искусства, а также раннего эстетического развития. https://ckrkarasun.ru/
Карта места...