  1. Краснодар
  2. Места
  3. Места

Центр культурного развития «Карасунский»

Краснодар, Красная улица, 27/1

Телефон

Telegram

Центр имеет богатую историю и культурное наследие. Сегодня это современный центр, который возник из сельского Дома культуры станицы Старокорсунской, открытого в 1969 году. В центре проводятся занятия по хореографии, эстрадному вокалу, хоровому пению, инструментальному творчеству. Также здесь находятся музейный отдел, библиотека и зрительный зал на 406 посадочных мест. Также в учреждении работают 67 клубных формирований для детей и взрослых, в которых занимаются почти 1 500 жителей города Краснодара. Клубные формирования охватывают различные направления творчества: вокальные, хореографические, инструментальные, декоративно-прикладного искусства, а также раннего эстетического развития. https://ckrkarasun.ru/
Карта места...

Ещё места в городе Краснодар

Точка Маркет

Зиповская улица, 5к33
Карточка

Чарли

Красная улица, 69
Карточка

Пятница

улица имени Тургенева, 14/1
Карточка

ЧелоВеки

Рашпилевская улица, 32
Карточка

Ахимса

Октябрьская улица, 117
Карточка

Wine & Whiskey by Simple

улица Будённого, 129
Карточка

РиверАрт

улица Кубанская Набережная, 37/2
Карточка

Литературное сообщество «Бродский»

Главная городская площадь
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста