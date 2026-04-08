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Студия йоги «Айенгара»

Краснодар, улица Селезнёва, 88/1

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Здесь преподают и практикуют йогу по методу Шри БКС Айенгара. Метод Айенгара является безопасным, упорядоченным и прогрессивным, а позы корректируются с учетом условий и потребностей каждого ученика (мы просто сами не знали, что это значит, поэтому решили внимательнее изучить). Философия и практика йоги способствуют хорошему самочувствию, профилактике и снижению стресса. А еще если видишь в парке людей, которые стоят на голове, то, возможно, это ребята из студии. Они часто устраивают сеансы на улицы. Лови расписание: https://yoga-krd.ru/raspisanie/
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