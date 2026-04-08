Тебе не придется ждать мастер-класс или подстраивать под расписание, просто приходи в любой день с 12:00 до 21:00 и твори. Чем можно заняться в студии: - Изготовление декораций - Флюид-арт (уникальный мастер-класс, который в Краснодаре ты сможете найти здесь. Выливая краску на вращающуюся платформу, можно создать непредсказуемые абстрактные узоры. Краска будет растекаться по холсту за счет инерции. А если этого тебе покажется мало, то можно наполнить маятник краской и запустить его в движение прямо над холстом) - Изделия из эпоксидной смолы - Роспись одежды - Мастерская художника - Картины из текстурой пасты - Изготовление бенто-тортиков Сайт с расписанием: https://abstractnaya1.clients.site/#extras
Карта места...
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