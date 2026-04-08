Aroma Lab - студия по созданию индивидуального аромата. Создание индивидуального аромата - это увлекательный и творческий процесс, где ты почувствуешь себя парфюмером и создашь свой уникальный нишевый аромат под чутким руководством профессионала. Как проходит индивидуальное создание аромата в студии Aroma Lab: - Парфюмер знакомит тебя с интересным миром запахов, рассказывая о влиянии ароматов на нашу жизнь - Затем ты прописываешь свой образ, состояние, как ты хочешь себя чувствовать, когда будешь носить свой парфюм - Слушаешь более 100 моноароматов, выбираешь из них понравившиеся - Капаешь каждую каплю своего парфюма (объём и концентрацию выбираешь заранее). Парфюмер говорит все пропорции, чтобы получилась красивая ароматная композиция - Знакомишься с парфюмом, при необходимости корректируешь - Длительность - 1,5-2 часа. Флакон оформлен в брендированную коробку. При создании индивидуального аромата в объёме 30 мл и 50 мл гравировка по твоим пожеланиям в подарок. https://aroma-lab.ru
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