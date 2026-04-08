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«MAKEUP KITCHEN»

Краснодар, Северная улица, 311/1

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MAKEUP KITCHEN – первая в Европе лаборатория по созданию персонализированной косметики. Их миссия — создать косметику, которая подходит именно тебе, дать возможность поучаствовать в творческом процессе и получить незабываемый опыт. Здесь проходят мастер-классы по созданию различных видов декоративной косметики. Например, «Создай свою тональную основу», «Создай свою помаду/блеск», «Создай свой хайлайтер/румяна/консилер». Вместе с профессиональными мастерами ты погрузишься в мир цвета, текстур и ароматов, узнаешь все этапы и секреты создания декоративной косметики, а самое главное – почувствуешь себя настоящим колористом, создающим уникальный продукт! https://krasnodar.makeupkitchen.ru
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