MAKEUP KITCHEN – первая в Европе лаборатория по созданию персонализированной косметики. Их миссия — создать косметику, которая подходит именно тебе, дать возможность поучаствовать в творческом процессе и получить незабываемый опыт. Здесь проходят мастер-классы по созданию различных видов декоративной косметики. Например, «Создай свою тональную основу», «Создай свою помаду/блеск», «Создай свой хайлайтер/румяна/консилер». Вместе с профессиональными мастерами ты погрузишься в мир цвета, текстур и ароматов, узнаешь все этапы и секреты создания декоративной косметики, а самое главное – почувствуешь себя настоящим колористом, создающим уникальный продукт! https://krasnodar.makeupkitchen.ru
Карта места...