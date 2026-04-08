Красный Круг — это гончарная студия в Краснодаре, предлагающая мастер-классы по созданию керамических изделий, как за гончарным кругом, так и вручную. Студия организует занятия для взрослых и детей, индивидуальные и групповые занятия, свидания, праздники, а также курсы для начинающих. Здесь можно создать различные керамические изделия, которые затем проходят полный цикл обработки, включая сушку, обжиг и глазуровку. Студия также продает готовую керамику, созданную мастерами. https://red-round.ru
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