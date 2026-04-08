Архитектура здания отражает купеческий стиль: множество массивных лепных украшений в комнатах, потолочные розетки с изображениями амуров, камины, украшенные плиткой. Высокие потолки и просторные залы создают уникальные акустические свойства, оказывающие значительное влияние на звучание музыки, исполняемой здесь, придавая ей особую глубину и оттенок. Сохраненные стены этого старинного здания хранят богатую историю музыкальной жизни Краснодара. Факт заключается в том, что именно здесь, на сцене Красноармейской, 30, начиналось развитие оперного искусства на Кубани. https://gdk-cvo.krd.muzkult.ru/
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