Сеть танцевальных студий, где ты сможешь раскрыться на все 100. Если любишь фильм «Уличные танцы» или подтанцовываешь под любимую музыку, то велком! Сеть танцевальных студий «ЭтоТанцы» - это 8 лет работы и убеждение, что творец живёт не только в художниках и режиссёрах, но и в каждом студенте, бариста и мастере по ноготочкам. Выбирай любое заинтересовавшее направление или пройди тест ВК, чтобы понять, что тебе ближе. Например, если твой краш - Чонгук, то мчи на kpop. Также ребята предлагают: -отчётные концерты - крупные чемпионаты - внутренние вечеринки - благотворительный фестиваль - летний лагерь на море - съёмки танцевальных роликов