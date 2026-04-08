Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края представляет собой многоотраслевую организацию, где занимаются свыше 2000 учащихся. Стремясь к достижению целей региональных программ, Дворец ежегодно организует и проводит краевые фестивали, конкурсы и смотры. Этот центр детского творчества является пространством культуры, где юные ученики имеют возможность заниматься различными видами искусства: музыкой, хореографией, изобразительным искусством, декоративно-прикладным творчеством, языками, программированием, шахматами и театром. https://dtkk.ru/
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