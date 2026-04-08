  1. Краснодар
  2. Места
  3. Места

Дворец детского творчества

Краснодар, Красноармейская улица, 54

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края представляет собой многоотраслевую организацию, где занимаются свыше 2000 учащихся. Стремясь к достижению целей региональных программ, Дворец ежегодно организует и проводит краевые фестивали, конкурсы и смотры. Этот центр детского творчества является пространством культуры, где юные ученики имеют возможность заниматься различными видами искусства: музыкой, хореографией, изобразительным искусством, декоративно-прикладным творчеством, языками, программированием, шахматами и театром. https://dtkk.ru/
Карта места...

Ещё места в городе Краснодар

Точка Маркет

Зиповская улица, 5к33
Карточка

Чарли

Красная улица, 69
Карточка

Пятница

улица имени Тургенева, 14/1
Карточка

ЧелоВеки

Рашпилевская улица, 32
Карточка

Ахимса

Октябрьская улица, 117
Карточка

Wine & Whiskey by Simple

улица Будённого, 129
Карточка

РиверАрт

улица Кубанская Набережная, 37/2
Карточка

Литературное сообщество «Бродский»

Главная городская площадь
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста