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Звукотерапия

Перезагрузка, улица Шоссе Нефтяников, 11

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 0+
Мастер-классы

Про событие

Хочешь услышать себя? Начни со звука. Тишина внутри начинается не с усилия. А с вибрации, которая проходит через тело, успокаивая каждую клетку. Звукотерапия с Максимом — это не просто звуки. Это пространство, где поют чаши, звучит дыхание. И твое тело, уставшее от напряжения, вдруг вспоминает, как легко можно расслабиться. Что тебя ждёт: Волны поющих чаш Настройка нервной системы Глубокое расслабление и “выключение головы” Если чувствуешь усталость, тревогу или просто хочешь тишины без слов — приходи.

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