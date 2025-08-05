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  1. Краснодар
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Живопись на холсте

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс. Ты не обязан уметь рисовать, чтобы почувствовать радость от соприкосновения с красками. — Ты сможешь написать свою первую (или десятую) картину! — Познакомиться с разными техниками и форматами — Погрузиться в тишину и цвет, даже если за окном шумный вечер! Формат: • Разовые мастер-классы от 2 часов • Подходит для всех уровней Занятия проходят каждый вторник и четверг в 18:00

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