Мастер-класс. Ты не обязан уметь рисовать, чтобы почувствовать радость от соприкосновения с красками. — Ты сможешь написать свою первую (или десятую) картину! — Познакомиться с разными техниками и форматами — Погрузиться в тишину и цвет, даже если за окном шумный вечер! Формат: • Разовые мастер-классы от 2 часов • Подходит для всех уровней Занятия проходят каждый вторник и четверг в 18:00