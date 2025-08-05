Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс. Ты не обязан уметь рисовать, чтобы почувствовать радость от соприкосновения с красками. — Ты сможешь написать свою первую (или десятую) картину! — Познакомиться с разными техниками и форматами — Погрузиться в тишину и цвет, даже если за окном шумный вечер! Формат: • Разовые мастер-классы от 2 часов • Подходит для всех уровней Занятия проходят каждый вторник и четверг в 18:00
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