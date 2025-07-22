Холст зовёт — пришло время творить! Двери в мир живописи с художницей Алиной Новиковой. За 3 часа ты создашь свою картину на настоящем холсте, как в мастерской художника. Акрил, профессиональные кисти, атмосфера творчества — и результат, достойный стены в гостиной. Почему стоит прийти? • Тебе не нужно уметь рисовать — ты влюбишься в живопись с первого мазка • Ты унесёшь домой настоящую картину — да, свою! • Это искусство, которое лечит — от рутины, от стресса, от экранов • Это время, где ты снова почувствуешь себя собой • Идеальный вечер — наедине с красками! Ты неслучайно читаешь этот текст. Значит, где-то внутри уже звучит отклик. Ответь на него и приходи Занятия проходят каждый вторник и четверг в 18:00