Мастер-класс Андрея Новопашина. В твоей жизни, скорее всего, были такие моменты, когда тело замирает, а голос прячется внутри? Перед камерой. Перед живой аудиторией. Перед ответственной встречей или собеседованием. Ты хочешь сказать — но что-то внутри уже решило за тебя: «СТОП». Это — твоя внутренняя кукла. На мастер-классе тебя ждёт: Погружение в архетип «куклы» — от древних оберегов до современных защитных паттернов; Распознавание своих телесных «панцирей» — там, где ты замираешь и теряешь голос; Упражнения на раскрепощение, дыхание, движение, взаимодействие; Авторские практики Андрея Новопашина — соединяющие актёрскую технику и телесную терапию. Формат: Практическое занятие с элементами лекции. Продолжительность: 2 часа. Ведущий: Андрей Новопашин — актёр, режиссёр, педагог актёрского мастерства. Автор метода, сочетающего психологические и сценические подходы. Что взять с собой: Удобную одежду, в которой можно свободно двигаться, носки.