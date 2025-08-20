На новой встрече винного клуба «Табрис» сравним 6 розе из Франции и Испании, чтобы почувствовать, как один и тот же сорт проявляется в двух разных странах: изысканном французском Гренаше Нуар и темпераментной испанской Гарначе. Долгое время Гренаш (или Гарнача) оставался в тени, играя вторые роли в знаменитых блендах, таких как «ронская тройка» (Гренаш-Сира-Мурведр). Но сегодня этот сорт выходит на первый план, обращая на себя все больше внимания и доминируя в составе самых престижных вин. Ждем на вечере, где: - 6 розе покажут всю палитру сорта – от нежных и элегантных до сочных и мощных; - на примере Франции и Испании покажем, как климат и традиции формируют характер вина; - сравним французский шарм Гренаша и испанский темперамент Гарначи - две судьбы одного сорта! Готов к розовому путешествию? Тогда до встречи за бокалом розе!)