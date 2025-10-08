Осень - это идеальное время, чтобы наслаждаться атмосферными вечерами и теплыми встречами в компании любимых вин! Именно это и предлагают тебе организаторы на эногастрономическом ужине с винами «Усадьбы Дивноморское». Организаторы приглашают тебя на долгожданное событие: 8 октября в ресторане «Т-кафе» состоится ужин в компании именитых образцов российского виноделия, отличной кухни и бренд-амбассадора хозяйства - Антона Алимова. В этот вечер ты познакомишься с 15-летней историей развития винодельни и ее уникальным терруаром, а также насладишься винами, характер и глубина которых заслужили признание самой взыскательной публики: от игристых Гран Кюве до минеральных белых и винтажных красных. Приготовься удивляться – кульминацией вечера станет эксклюзивная презентация винтажной новинки из сортов санджовезе, монтепульчано и примитиво!