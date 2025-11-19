Каберне Совиньон – бесспорный король красных сортов. Но что ты знаешь о его «родителе» – Каберне Фран? Мы часто их путаем, но при всей схожести – нотки смородины, графита и кожи, – это вина с абсолютно разным характером. Ты познакомишься с винами каберне поближе и, возможно, откроешь их для себя с новой стороны на встрече винного клуба «Табрис». Ты проследишь пути их развития: как Каберне Совиньон продолжает захватывать новые территории, и как Каберне Фран выходит из тени на свет. Изучишь элегантную мощь этих сортов на примере 6 вин и тебе расскажут с разных точек зрения, в чем потенциал и ценность каждого из них. А команда поваров ресторана «Т-кафе» дополнит встречу сетом гастропар, идеально подчеркивающих вкус каждого бокала.