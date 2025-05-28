Игристое трио: просекко, креман и корпинат. Коллекция «Табрис» Лето уже на пороге, а значит совсем скоро придет пора наслаждаться яркими закатами, теплыми лучами солнца и освежающим бризом морской волны в компании любимых игристых вин! Тебе представят шесть игристых из Италии, Франции, Германии и Испании — от легкого просекко до утонченных креманов и оригинального корпината! Тебе расскажут, в чем отличие этих стилей, познакомишься с крошечными семейными винодельнями и удивим разнообразной палитрой вкуса. В том числе подадут гастрономические пары с летними нотками, которые позволят тебе насладиться атмосферой ужина и вкусо-ароматическим букетом каждого бокала. Подарите себе возможность отправиться в маленькое приключение, полное вдохновения и приятных открытий!