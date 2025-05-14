Тур по красным: от Испании до Австрии . Коллекция «Табрис». Казалось бы, лето — сезон белых вин. Но означает ли это, что теперь необходимо отказаться от красных в жаркую погоду? Конечно нет! На этот случай есть более изящное решение — выбирать мягкие сочные варианты и подавать их в слегка охлажденном виде. На новой встрече винного клуба «Табрис» тебе расскажут, как пережить краснодарское лето поклонникам красного и на какие сорта стоит обратить внимание. Готовьтесь удивляться, будет не только вкусно, но и познавательно!)