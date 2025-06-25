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Ужин с виноделом «Шато Пино»

Т-Кафе, ул. Кубанская набережная, 25

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4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Винный клуб «Табрис». Кубанские вина с каждым годом покоряют новых ценителей, раскрывая уникальный характер местных терруаров. Спешим сообщить о предстоящей встрече с одним из ярких проектов нашего региона! Эногастрономический ужин с винодельней «Шато Пино», расположенной в живописных предгорьях Краснодарского края – г. Новороссийск. В этот вечер главный винодел лично представит 6 свежих вин, которые станут прекрасным сопровождением летнего сезона, а также поделится историей создания винодельни, особенностями местного терруара и тонкостями производства. Идеальным дополнением вечера станут гастрономические пары от шеф-повара ресторана «Т-кафе», где каждое блюдо является гармоничным дополнением каждого бокала.

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