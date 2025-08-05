Это не просто зарядка. Это практика мягкого пробуждения, осознанного движения и любви к телу. Особое удовольствие — проснуться не в спешке, а с уважением к себе. Встретить утро движением, с дыханием, наполняющим тело, и вниманием, которое возвращает в настоящий момент. Илья Фисунов — не только профессионал, но и тот самый человек, рядом с которым легко довериться процессу. Он умеет создавать атмосферу, где ты не спешишь, не напрягаешься, а проживаешь утро так, как тебе действительно нужно. Занятие подойдёт всем: и тем, кто давно хотел начать, но не знал как, и тем, кто ищет способ включаться в день без кофеина и суеты. Вторник/четверг С 10:00 до 11:30