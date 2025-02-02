«Улисс» — уникальное произведение европейской литературы. Один день в Дублине разрастается в нем до масштабов вселенной, а новаторский стиль автора последовательно разрушает литературную традицию прежней эпохи. Что делает «Улисс» революционным, как его язык и структура отражают человеческий опыт, и почему этот роман продолжает пугать и завораживать читателей? Ты получишь ключи к пониманию книги, неприступной, но готовой открыть дорогу в «поле Джойса» каждому, кто дерзнет на нее ступить. О спикере Армен Захарян — филолог и просветитель, автор литературного канала «Армен и Фёдор».