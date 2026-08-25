ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Как фестиваль меняет город: за кулисами «ПЕЛЕНЫ»

Онлайн

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Открытый вебинар от Городского университета 2.0 и команды фестиваля «ПЕЛЕНА».

Онлайн встреча-обсуждение о том, как международный медиа-фестиваль превращает постиндустриальный город в арт-пространство.

Что будет на вебинаре:

  • Как родился фестиваль Пелена — от идеи до 12 локаций и 24 художников
  • Как устроена «кухня» фестиваля: логистика, координация, работа с городскими службами
  • Какие роли и компетенции понадобились команде, чтобы собрать событие такого масштаба
  • Как фестиваль меняет город и его жителей на примере Кемерово
  • Что будет после фестиваля: наследие для города, сообщества и креативной экономики
  • Как навыки городского продюсера помогают создавать такие проекты — и где им научиться

Спикеры вебинара — молодая и амбициозная команда фестиваля «ПЕЛЕНА».

Вебинар пройдёт 25 августа 15:00 (МСК)

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста