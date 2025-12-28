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Ценности как компас. Практикум по осознанным целям на Новый год

Красноармейская 45

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+

Про событие

Практикум «Ценности как компас. Практикум по осознанным целям на новый год» от Зои Соколовой поможет сосредоточиться на себе. Новый год — это одновременно и конец, и начало. Иногда он сопровождается кризисом, но пережив его, организаторы получают опыт и открывают для себя что-то важное и полезное. Иногда организаторы теряют связь с тем, что организаторам важно. Живём на автомате, решаем задачи, закрываем вопросы — или просто замираем в ожидании, что вот-вот всё изменится. Что закончится этот промежуточный этап, и наконец начнётся та настоящая жизнь! Только этот момент всё не наступает. Знакомо? О чём поговорим и что попробуем сделать: — простым языком разберёшься, что такое ценности и как добавить в жизнь — «жизни» — поговорим, как ценности помогают делать выбор — обсудишь как решить конфликт между хочу и надо — узнаешь, как определить ценности — подготовишься к сложностям на ценностном пути — сделаешь упражнения и поставишь цели на год. Помимо лекционной части на встрече будут практические упражнения.

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