Увлекательное гастрономическое путешествие, где каждая подача блюда идеально сочетается с отборными винами. В течение одного вечера участники смогут насладиться изысканными угощениями, каждый курс будет сопровождаться великолепными напитками из Испании, Италии и Португалии. Эногастрономическое событие предлагает уникальное вечернее сопровождение. Гостям будет предложен фирменный коктейль «The Queen», который станет приятным началом вечера. На первом курсе подадут севиче из дорадо, в сочетании с белым вином Альбариньо от Винья Картин из Испании. Это блюдо обещает быть свежим и легким. Второй курс включает горячую закуску – запеченный баклажан, которая будет сочетаться с Кьянти Классико от Фрескобальди из Италии. Это будет насыщенное и ароматное блюдо. Третий курс это освежающий клубничный сорбет «Антраме», который добавит сладкую нотку в меню. Четвертый курс представляет террин из ягненка с муссом, который будет сопровождаться красным вином Берония Крианса от Гонсалес Биасс из Испании. Это блюдо обещает быть насыщенным и насыщенным по вкусу. Заключительным аккордом станет десерт «Сметанник» со свежей ягодой, который будет подаваться с Портвейном Барруш Уайт из Португалии. Это сладкое завершение ужина станет приятным финалом гастрономического путешествия. Весь вечер будет представлен только в один раз.