Лекция с психологом Ларисой Бурлаченко. Всем нам тяжело переносить неопределённость, потому что так устроен наш мозг. Мы бесконечно продумываем варианты развитий того или иного события, которое нас пугает, вызывает ощущение потери контроля. Нам кажется, что продумав все варианты, мы обезопасим себя. На самом деле, в итоге мы не можем предсказать всё, вообще избегая страшных ситуаций. Тревога же только подкрепляется, ведь мы не решаем проблему. Круг замыкается! На практикуме ты узнаешь, как разорвать этот круг и не тревожиться обо всем на свете с психологом Ларисой Бурлаченко. О чём поговорят: — как работает тревога — зачем нам жизненные ценности — как управлять тревогой, не изматывая себя