Ты уже думаешь о свадьбе? Хочешь, чтобы всё было чётко и понятно с самого начала? Тогда тебе точно сюда. Приходи на встречу, где за два часа разберёшься, о чём важно поговорить с партнёром *до* похода в ЗАГС. Всё ради того, чтобы потом не было мучительно больно за недосказанности. Кому это нужно? Тем, кто давно вместе и уже подумывает о штампе в паспорте, а ещё одиночкам, которые хотят войти в брак с умом. Чего ждать? Разберёшь самые горячие темы: — Деньги: как не превратить семейный бюджет в поле боя; — Домашние дела: кто моет посуду, а кто гуляет с собакой; — Дети: какие ценности хочешь вложить и как будешь воспитывать; — Интим: как сохранить искру и доверие годами спустя; — Личное пространство: как не превратиться в сиамских близнецов. И да, узнаешь, стоит ли вообще связываться с этим человеком пожизненно. Темы общего характера, каждый может иметь своё мнение и свободу его выражения. Фокус внимания о важности проговорить эти темы в паре, чтобы лучше сориентироваться, что их ждёт в браке. Ведущая: Зеленская Мария — практикующий профессиональный психолог, гештальт-терапевт. Опыт 5 лет. Запись в вотсап.