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Tiffon: гастрономический ужин

Винология Бар и Школа, Краснодар, Бабушкина 295

Начало:

Завершение:

12000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Это больше, чем ужин — это утонченное гастрономическое путешествие, в котором каждый курс — это диалог блюда и коньяка, а каждый глоток — дань времени, мастерству и французскому искусству жить красиво. В этот вечер к тебе присоединится Давид Буало — посол Национального межпрофессионального бюро Cognac (BNIC), эксперт в области коньяка и культуры его потребления, а также бренд-амбассадор легендарного коньячного дома Tiffon.

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