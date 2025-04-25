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Еда
Про событие
Это больше, чем ужин — это утонченное гастрономическое путешествие, в котором каждый курс — это диалог блюда и коньяка, а каждый глоток — дань времени, мастерству и французскому искусству жить красиво. В этот вечер к тебе присоединится Давид Буало — посол Национального межпрофессионального бюро Cognac (BNIC), эксперт в области коньяка и культуры его потребления, а также бренд-амбассадор легендарного коньячного дома Tiffon.
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