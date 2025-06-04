Мастер-класс от Ильи Фисунова. Танец + фитнес + глубокая работа с телом = новый ты. В июне запускается мощный танцевальный интенсив от хореографа Ильи Фисунова. Это не просто тренировка — это способ привести себя в форму, прочувствовать тело и вернуть себе энергию. Танцевальная гимнастика — формат, в котором ты прокачаешь тело, обостришь чувства и зарядишься драйвом на всю неделю. Без сложных движений. Без обязательного танцевального опыта. Только ты, музыка и твой ритм. Что тебя ждёт: — фитнес-тренировка в танцевальном формате; — проработка всех мышц; — растяжка и дыхание; — раскрепощение тела и головы; — авторская методичка, чтобы заниматься дома. Подойдет тем, кто хочет: • подтянуть тело и осанку; • включиться в движение после рутины; • снять стресс и «встряхнуть» себя; • почувствовать свободу в теле; • добавить активность, которая по кайфу. Что взять с собой: удобную одежду и готовность кайфовать. Каждый вторник и четверг в 10:00.