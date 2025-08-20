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Свобода проявленности через актёрские практики

Псебай, Краснодарский край

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 15000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На фестивале Pachamama Festival 2025 Екатерина Карицкая проведет мастер-класс по актёрскому мастерству и импровизации. Ты когда-нибудь чувствовал, как внутри горит огонь, стремящийся вырваться наружу? Как слова застревают в горле, а движения кажутся скованными? Организаторы приглашают тебя в путешествие к самому себе, где актёрское мастерство и импровизация станут ключом к освобождению твоей истинной сущности! Этот мастер-класс — не просто набор техник и упражнений. Это погружение в мир, где нет правильных и неправильных ответов, где приветствуется спонтанность, где ваша уникальность самая ценная валюта. Длительность практики 1,5 часа.

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