На фестивале Pachamama Festival 2025 Екатерина Карицкая проведет мастер-класс по актёрскому мастерству и импровизации. Ты когда-нибудь чувствовал, как внутри горит огонь, стремящийся вырваться наружу? Как слова застревают в горле, а движения кажутся скованными? Организаторы приглашают тебя в путешествие к самому себе, где актёрское мастерство и импровизация станут ключом к освобождению твоей истинной сущности! Этот мастер-класс — не просто набор техник и упражнений. Это погружение в мир, где нет правильных и неправильных ответов, где приветствуется спонтанность, где ваша уникальность самая ценная валюта. Длительность практики 1,5 часа.