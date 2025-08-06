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Свидание за гончарным кругом

Колокол: гончарная студия
улица Митрофана Седина, 10

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 5000₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Событие приглашает тебя провести незабываемый вечер творчества и романтики. Уютная атмосфера мастерской создаст идеальные условия для знакомства и общения, пока вы вместе будете лепить необычные керамические изделия. Это не только шанс продемонстрировать свои художественные способности, но и возможность сблизиться, разделяя радость от каждого созданного шедевра. Погрузись в мир гончарного искусства, наслаждаясь общением и создавая памятные вещи, которые будут напоминать о твоем уникальном вечере. Цена по запросу.

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