Событие приглашает тебя провести незабываемый вечер творчества и романтики. Уютная атмосфера мастерской создаст идеальные условия для знакомства и общения, пока вы вместе будете лепить необычные керамические изделия. Это не только шанс продемонстрировать свои художественные способности, но и возможность сблизиться, разделяя радость от каждого созданного шедевра. Погрузись в мир гончарного искусства, наслаждаясь общением и создавая памятные вещи, которые будут напоминать о твоем уникальном вечере. Цена по запросу.