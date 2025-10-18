Лекция от ZAMAN MUSEUM. Речь пойдёт о том, какой путь проделал искусственный интеллект в арт-среде, с чего всё начиналось и чего ИИ успел добиться. Первая компьютерная картина, написанная в 1960-е. Генеративная поэзия, созданная на перфокартах. Казимир Малевич и его точка зрения на проблематику ИИ. Ссылка на ZOOM-конференцию по кнопке «купить билет».